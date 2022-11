Empoli, Corsi: “Napoli su Vicario e Baldanzi? I loro osservatori sono ovunque”

Il presidente dell’Empoli racconta del possibili interesse del Napoli per Vicario e Baldanzi

Il Napoli sarebbe interessato a due talenti dell’Empoli: Tommaso Baldanzi e Guglielmo Vicario. Alla vigilia di Napoli-Empoli ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del club toscano Fabrizio Corsi.

Queste le sue parole:

“Il divario con le grandi è visibile, il nostro obiettivo è la salvezza. Contro il Napoli dovremo cercare di non fare una brutta figura anche perché poi ci monta addosso e dopo c’è la partita con la Cremonese. Dobbiamo riuscire a fare la partita e venir fuori con convinzione, proveremo a dare del filo da torcere al Napoli.

Baldanzi e Vicario seguiti dal Napoli? Il Napoli ha osservatori ovunque, solo complimenti per i calciatori scovati. Per Vicario abbiamo speso quanto si spende per un centravanti, Baldanzi l’ho visto dieci anni fa la partita volta ed è bello vederlo ancora qui, sta ripagando la nostra scelta. Questo è un possibile campione”.

Fonte foto: Instagram @guglielmovicario

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dall’Argentina – Lista convocati della Seleccion per i Mondiali: poche chance per Simeone

UFFICIALE – Si ferma in allenamento: in dubbio per l’Empoli. L’azzurro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici