Cagliari-Napoli, Di Francesco: “Napoli favorito dall’espulsione, prendiamo atto della sconfitta”

Al termine della sfida tra Cagliari e Napoli, l’allenatore dei sardi Eusebio Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni si Sky. Ecco quanto dichiarato:

“L’espulsione ha dato un vantaggio al Napoli, che ha grandi qualità tecniche e di palleggio. Nella ripresa siamo migliorati, ma l’inferiorità numerica e il tornare sotto subito dopo il pareggio non ci ha aiutato. Sono preoccupato per gli ultimi risultati, ma già nella prossima gara abbiamo la possibilità di riscattarci. Anche se in precedenza abbiamo fatto delle belle prestazioni, oggi sapevamo che potesse essere molto difficile e prensiamo atto della sconfitta. Dobbiamo essere più determinati in alcuni momenti della partita, come in occasione del goal preso.”

