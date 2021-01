Gattuso: “A questa squadra manca il veleno. Zielinski danza sul pallone”

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha commentato così il successo del Napoli a Sky:

Il mister commenta, innanzitutto, la sua malattia:

“C’è di peggio, andiamo avanti” “Gol di Zielinski? Io da calciatore non li facevo. Secondo me, lui danza sul pallone. Fa robe incredibili, sterza, é un giocatore completo, ha tutto per diventare un grandissimo giocatore. Gli manca un pò di cattiveria nei 15 metri, mi aspetto molto da lui. Tecnicamente è molto importante, se giochiamo con la mezza punta è grazie a lui”.

Alcune cose, però, non sono andate giù al tecnico:

“Non puoi arrivare 20 volte negli ultimi 20 metri e giocare senza veleno. Io sono arrabbiato perchè abbiamo creato 10 palle gol e non è facile in serie A crearne tante, con gli assenti che abbiamo e non concretizzare. Sul gol di Joao Pedro mi sono arrabbiato perchè sembravamo ragazzini che hanno paura d imettere il piede. Mi fanno arrabbiare perchè non possiamo creare tanto, siamo i primi per occasioni create, e non segniamo. Senza i gol Zielinski ci davamo le martellate nelle parti basse….”

Chiusura sul caso Osimhen:

“Il mio maestro Marcello Lippi mi diceva di bollire nel mio brodo. E’ un ragazzo che da tutto, sa che ha commesso una sciocchezza, ha chiesto scusa, e noi lo aspettiamo. La società prenderà provvedimenti ma sono cose interne. Io faccio l’allenatore, non faccio multe. Lui sa cosa mi piace, sa cosa gli dico. L’ho mandato in Belgio a curarsi, il fatto che sia andato in Nigeria è anche responsabilità mia perchè ho dato il consenso, mettendoci la faccia. Adesso quando ci vedremo gli dirò quello che penso. Bisogna farlo tornare al 100%, e pagherà per quello che ha combinato”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso Osimhen, nessuna multa da parte del Napoli per il centravanti

FOTO – Osimhen chiede scusa: “Mi dispiace, non ho capito la gravità di partecipare alla festa”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 04 Gennaio 2021 a cura di Artemis