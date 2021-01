Top & Flop – Cagliari-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Cagliari-Napoli

Primo Tempo

Pronti via e il Napoli crea subito la prima occasione, Zielinski dal limite di destro impegna Cragno che respinge. Gli azzurri continuano la loro pressione offensiva, con Fabian dal limite che ci prova ma spara alto. Dagli sviluppi di angolo ci prova Insigne, ma il suo destro finisce di poco a lato. Al 25° il Napoli passa in vantaggio. Di Lorenzo dalla destra serve Petagna a centro area, sponda per Zielinski che questa volta non sbaglia. Prima occasione per il Cagliari, Manolas sbaglia in impostazione ma Simeone non ne approfitta. Il primo tempo finisce con il Napoli in vantaggio.

Secondo Tempo

La ripresa inizia con il Napoli alla ricerca del doppio vantaggio, con Insigne che da calcio da fermo non inquadra la porta. Al 60° il Cagliari trova il pareggio. Makismovic si perde Joao Pedro, con il brasiliano che si libera e batte Ospina in diagonale. La reazione del Napoli è immediata, dopo due minuti Zielinski firma la sua doppietta. Altro cross di Giovanni Di Lorenzo che trova il polacco a centro area, magia per liberarsi dalla marcatura e di punta deposita in rete. Gli azzurri ritornano in controllo della partita, trovando anche il terzo goal con Lozano. Sul finire della sfida, primo rigore stagionale per il Napoli in campionato. Dagli 11 metri Insigne non sbaglia, firmando il poker.

TOP – Zielinski

Il polacco sfodera la sua miglior prestazione stagionale, con una grande doppietta. Lampi di classe che illuminano il reparto offensivo degli azzurri, entrando in quasi tutte le occasioni importanti del match. Oggi risulta essere il migliore in campo.

FLOP – Mario Rui

Il portoghese continua a non convincere, con alcune scelte non sempre azzeccate. Impreciso per due volte con il destro in zona offensiva, non riesce a dare un grande apporto ai compagni. Da Rivedere.

Elio Di Napoli

