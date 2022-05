Calaiò: “Genoa più motivato, ma il Napoli vuole chiudere in bellezza”

Emanuele Calaiò, ex attaccante di Napoli e Genoa, ha detto la sua sul match che andrà in scena oggi tra i due club.

Manca sempre meno a Napoli-Genoa, match tanto atteso allo Stadio Maradona. A tal proposito Emanuele Calaiò, giocatore che conosce bene entrambe le squadre, ha detto la sua ai microfoni di Il Secolo XIX.

“Sarà una sfida tosta e motivazionale. Il Napoli ha blindato il terzo posto, mentre il Genoa è molto più motivata a vincere. Il Napoli però ha uno scopo: chiudere in bellezza per colmare la delusione dei tifosi per il mancato obiettivo dello Scudetto.”

