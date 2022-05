Napoli-Genoa, pronto uno striscione da brividi per Lorenzo Insigne

In occasione della sfida tra Napoli e Genoa i tifosi azzurri avrebbero preparato uno striscione per Lorenzo Insigne.

Lorenzo Insigne si prepara a disputare l’ultima gara con la maglia del Napoli in casa propria ed anche i tifosi sono prontissimi a salutarlo come merita. Il Corriere del Mezzogiorno riporta un iniziativa da brividi da parte dei supporters: questi ultimi avrebbero preparato uno striscione per il capitano azzurro.

“Poi la curva, quella che non lo ha mai tradito, mai fischiato e mai additato, gli dedicherà uno striscione con un messaggio d’amore forte, autentico.”

