Alvino sul futuro di Spalletti: “Nessun divorzio all’orizzonte”

Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro di Luciano Spalletti ai microfoni di Radio Goal.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli. Alvino riporta qualche notizia sul futuro di Luciano Spalletti: secondo lui il tecnico continuerà ad allenare il club partenopeo.

“Il dato tecnico è ancora una volta una forte conferma di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Sarà lui il tecnico del club per la prossima stagione, nonostante le tante voci che parlano di divorzio. Forte di un contratto e di una visione comune con la società, non prevedo alcun esonero, al contrario pronostico un futuro roseo per Luciano Spalletti. Poi vedremo se l’opzione per il terzo anno sarà esercitata. L’anno prossimo il Napoli avrà il vantaggio di aver tracciato già una strada. La squadra poteva raggiungere il miracoloso obiettivo dello scudetto, non ci è riuscito ma l’anno prossimo proverà ancora perché la rosa messa a disposizione dalla società sarà ancora competitiva come quest’anno. Dopo la prossima campagna acquisti e cessioni certamente il club non sarà più indebolito rispetto ad ora. Il clima astioso di questi giorni non fa bene, ma sono sicuro che col passare delle settimane andrà scemando.”

