Probabili formazioni Napoli-Genoa: le idee di Spalletti

Formazioni Napoli-Genoa, il quotidiano il Mattino tenta di anticipare le idee di Luciano Spalletti.

Nella giornata di domani il Napoli sfiderà il Genoa allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri tenteranno di blindare definitivamente il terzo posto mentre il club rossoblù farà di tutto per restare in Serie A.

Il Mattino riporta le idee di formazione del tecnico azzurro:

“Il Genoa si gioca le ultime chance per non sprofondare in serie B. Spalletti non cambierà formazione rispetto a quella che ha vinto con Sassuolo e Torino. Per molti, non solo Insigne, quella di domani sarà l’ultima volta al Maradona: di sicuro per Ghoulam. Ma se non dovesse arrivare la svolta per il rinnovo (assai difficile la situazione) potrebbe essere anche la gara di addio per Mertens. Anzi, dai suoi gesti si potrà magari intuire quella che sarà la sua decisione.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino sul futuro di Spalletti: “Nessun divorzio all’orizzonte”

Napoli-Genoa, Blessin: “Al Maradona ci sarà una festa ma penseremo a vincere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici