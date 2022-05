Napoli-Genoa, Blessin: “Al Maradona ci sarà una festa ma penseremo a vincere”

Alexander Blessin ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia di Napoli-Genoa.

Manca soltanto un giorno a Napoli-Genoa, penultima sfida di campionato ed ultima gara casalinga per gli azzurri. Alla vigilia del match il tecnico rossoblù Alexander Blessin ha rilasciato delle dichiarazioni.

“Ci siamo concentrati molto durante l’allenamento settimanale. Non sappiamo come finirà, sul risultato ci sono molte possibilità ma dobbiamo pensare a noi stessi. Sappiamo che sarà una grande festa domani al Napoli ma dobbiamo pensare a fare risultato. Non occorre parlare dei singoli giocatori, dobbiamo essere una squadra. Certamente non avremo tante occasioni da gol, ma in quei pochi momenti dovremo avere voglia di fare.”

