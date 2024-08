L’ex Napoli Gollini: “Al Genoa per trovare la continuità”

Pierluigi Gollini, ex portiere del Napoli che veste attualmente la maglia del Genoa, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX.

Pierluigi Gollini ha vestito la maglia del Napoli per una stagione e mezzo per poi iniziare una nuova avventura nel Genoa.

L’estremo difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Secolo XIX e si è soffermato brevemente anche sul club azzurro:

“Venire a giocare in una piazza importante e in un club storico con tanti tifosi allo stadio sono stati alcuni fattori che mi hanno spinto a scegliere questo club, inoltre c’è l’aspetto sportivo. Lo scorso anno quando sono venuto a Genova da avversario ho visto una squadra ben allenata e ho sentito parlare molto bene di Scarpi e del suo staff da Mattia Perin. Contro l’Inter ero tranquillo, lo scorso anno a Napoli ho giocato per un mese di fila e disputato partite di un certo livello. Tornare titolare è stata una cosa naturale. Mi è sempre piaciuto giocare con i piedi, alla SPAL sono nato come difensore ed essere coinvolto nel gioco mi piace molto. Ho un obiettivo: disputare più partite possibile e divertirmi, voglio trovare continuità. A livello di squadra invece vogliamo migliorare quanto fatto lo scorso anno e mantenere questo livello. Saranno il mister e il suo staff a darci gli obiettivi, ma come gruppo dovremo essere ambiziosi.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, nessuna offerta per Amrabat: può restare a Firenze

Cagliari ancora su Gaetano, c’è anche un piano B

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi