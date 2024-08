Gaetano verso la permanenza, potrebbe rinnovare con il Napoli

Il centrocampista Gianluca Gaetano potrebbe restare a Napoli e rinnovare il proprio accordo con il club azzurro.

Gianluca Gaetano potrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli. Il motivo ha a che fare con l’assenza di offerte ritenute interessanti con il club azzurro. In passato il giocatore classe 2000 sarebbe stato vicinissimo al Parma, ma alla fine la trattativa non è stata finalizzata. Più di recente di è parlato di un interesse da parte del Cagliari, club in cui il giocatore ha già giocato. Ad oggi però non sarebbe stato raggiunto alcun accordo tra le parti. Gianluca Gaetano potrebbe dunque restare in azzurro e rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo anno.

Di seguito le parole di Tuttosport in merito alla questione:

“Per Gianluca Gaetano, reintegrato nel gruppo da Conte, non sono arrivate offerte sufficienti a soddisfare le aspettative del Napoli: il centrocampista potrebbe rimanere con un nuovo contratto, visto che quello attuale scade nel 2025.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’ex Napoli Gollini: “Al Genoa per trovare la continuità”

Napoli, nessuna offerta per Amrabat: può restare a Firenze

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi