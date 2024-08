Radio Kiss Kiss Napoli – Bove-Napoli, obiettivo concreto: il giallorosso ha già detto sì

La redazione della Radio, ha rilasciato una notizia di mercato, per quanto riguarda il centrocampo del Napoli: “Edoardo Bove della Roma obiettivo concreto per il centrocampo. Il calciatore ha aperto al trasferimento in azzurro. Prossima settimana decisiva”.

Questo è quanto riportato, il giocatore della Roma, dalla redazione di Sky, è stato accostato al Napoli, parlando di un possibile scambio di prestiti con Ngonge. Edoardo Bove ha il contratto in scadenza nel 2028 con i giallorossi, ha 22 anni e nella scorsa stagione ha collezionato 45 presenze e un gol.

