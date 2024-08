Corriere dello Sport – Beukema in vista della sfida col Napoli: “Conte? È bravissimo, scelta corretta”

Il giocatore del Bologna, Sam Beukema, ha parlato del Napoli di Antonio Conte, in un’intervista per il quotidiano:

Uno come Conte, con la pressione che esercita, è l’uomo giusto per una squadra nella situazione psicologica del Napoli?

“Non sono affari miei, ma di sicuro l’allenatore è bravissimo e lo ha dimostrato. La scelta in sé è corretta, se porterà risultati lo sapremo presto”.

