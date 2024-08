Cagliari ancora su Gaetano, c’è anche un piano B

Secondo Il Corriere dello Sport il Cagliari continua ad essere interessato al centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano.

Il Cagliari non sembra essere per nulla intenzionato a mollare Gianluca Gaetano. Il centrocampista del Napoli ha già fatto parte del club rossoblù, ed attualmente sembra essere uno degli obiettivi prioritari di mercato.

La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che ha sottolineato che qualora la trattativa non si dovesse concludere il club sardo avrebbe anche un piano B.

“In chiave acquisti il Cagliari resta attento su Gianluca Gaetano. Il duttile centrocampista offensivo è stato reinserito in rosa dal Napoli, ma il direttore sportivo Nereo Bonato resta vigile e fiducioso per poterlo prendere; il piano B porta a quel Antonín Barák già cercato lo scorso gennaio dal club isolano. “Infine, in attacco tutto ruota intorno a Gianluca Lapadula. Se il peruviano trovasse l’offerta giusta in Serie B il Cagliari andrebbe forte su Walid Cheddira, sempre del Napoli.”

Fonte immagine in evidenza – Flickr.com