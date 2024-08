UFFICIALE – Bellanova è un nuovo giocatore dell’Atalanta

Attraverso un comunicato ufficiale l’Atalanta ha reso noto l’acquisto dal Torino del difensore Raoul Bellanova.

Raoul Bellanova è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il giocatore classe 2000 è stato di recente anche accostato al Napoli. Si parlava infatti di un eventuale doppio colpo insieme ad Alessandro Buongiorno. Se quest’ultimo si attualmente veste la maglia del Napoli, la trattativa per Bellanova non sarebbe mai andata in porto ed ora il difensore è stato appunto acquistato dal club nerazzurro.