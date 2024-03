Instagram – Dimarco: “Non c’è tempo per la delusione, non abbiamo un minuto per fermarci”

L’eliminazione dagli ottavi di Champions League, contro l’Atletico Madrid ai rigori (5-3), ha scaturito in Federico Dimarco, esterno nerazzurro, la voglia di rivincita. Il giocatore, simbolo di Milano, ha esordito così dopo l’amarissimo ko: “Non c’è tempo per la delusione. Non abbiamo neanche un minuto per fermarci. Nemmeno un secondo. C’è un sogno da conquistare. A testa alta fratelli miei, è la nostra gente che ce lo chiede. Per noi e per loro. Con l’Inter sempre nel cuore”.

