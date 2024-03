Sudakov, l’agente: “Il Napoli sarebbe tra le migliori soluzioni”

Sergiy Serebrennikov, agente di Georgiy Sudakov, ha parlato del giocatore ai microfoni di “CalcioNapoli24 Live”.

L’agente d Georgiy Sudakov è intervenuto ai microfoni di “CalcioNapoli24 Live” ed ha affermato che il club azzurro sarebbe la soluzione migliore per il giocatore.

Di seguito le sue parole riportate in esclusiva da CalcioNapoli24:

“Il calcio italiano non è in crisi, lo scorso anno i risultati erano migliori, ma Lazio e Napoli erano sfavorite contro Bayern Monaco e Barcellona. L’Inter invece veniva da una stagione importante ed è stato eliminato contro un Atletico Madrid in forma.

Georgjy è uno dei giocatori più interessanti che giocano in Ucraina, ha fatto progressi ed ha potenziale. È normale che club italiani, inglesi e tedeschi si interessino. Deciderà lo Shaktar, per il momento non credo accetti di farlo partire. Il Napoli è un club di alto livello, per lui sarebbe un grande passo anche perché lo vedo adatto allo stile di gioco del campionato italiano. Per lui sarebbe una delle migliori soluzioni.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sabatini: “De Laurentiis ha fatto tre cose che hanno infastidito la UEFA”

Corbo su Osimhen: “Valeva 130mln prima di non giocare Barça-Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Martina Stella e Andrea Manfredonia, accordo in tribunale per la separazione