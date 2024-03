Sabatini: “De Laurentiis ha fatto tre cose che hanno infastidito la UEFA”

Sabatini su De Laurentiis

Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”.

Sabatini:

“De Laurentiis? Alla Uefa non ha fatto piacere l’anno scorso vedere l’incontinenza verbale dialettica del presidente quando parlava male delle istituzioni a pochi giorni dalla gara col Milan, alla Uefa non ha fatto piacere vedere De Laurentiis vicino al presidente della Superlega e non ha fatto piacere quell’intromissione all’intervista di Politano al giornalista Sky. Ora, non dico che gli arbitri hanno punito De Laurentiis, ma certe cose pure se sono condivisibili, nella tempistica, sono state sbagliate.

L’uomo, il personaggio De Laurentiis, sta scrivendo da 20 anni la storia del Napoli, non banale, ma di successo. Se si dovesse costruire un De Laurentiis perfetto, inserirei una app per limitare queste uscite o almeno per spostare le tempistiche”.

