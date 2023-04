Renica: “Il Napoli meritava la Champions: sfortunato con l’arbitraggio”

Renica, l’intervista a La Repubblica

Alessandro Renica, ex azzurro che ha rilasciato una breve intervista a La Repubblica:

Renica:

“L’eliminazione dalla Champions non sposta il giudizio su questa squadra. Il primato non è mai stato messo in discussione, la gente deve essere orgogliosa di questa squadra e del suo cammino. Chi critica è in malafede. Il Napoli meritava di passare il turno anche in Champions. Il calcio vive di fortuna e sfortunata ma anche di arbitraggi clamorosi. È stato talmente evidente che non posso far finta di nulla. Tornando allo scudetto, è strameritato ed è stato conquistato sul campo con largo anticipo”.

