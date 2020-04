Chiariello:”I club di serie A costretti all’unanimità, merito di Adl”

L’editoriale

Umberto Chiariello nel corso della trasmissione radiofonica Punto Nuovo Show, è intervenuto con il suo consueto editonapoli. Ecco quanto dichiarato: “Non poteva che essere così, le società di Serie A hanno dovuto per forza trovare l’unanimità. L’incontro con il Ministro Spadafora di domani, non può far arrivare una Lega spaccata. O si ha tutti l’interesse nel convincere il Ministro a giocare o il calcio si ferma. De Laurentiis è stato trainante, con molta fatica la Serie A si è compattata ma si presenterà finalmente per dire con forza “Basta con le sciocchezze, siamo un comparto economico fondamentale per il Paese e coloro che possono dare un sollievo alla gente, non vogliamo essere ghettizzati come ricchi lamentosi”. Non c’era altra strada, tertium non datur. Parola al Governo che si assume la responsabilità con tutte le conseguenze gravissime del caso”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte, arriva l’annuncio:”In arrivo la fase 2, sarà divisa in 5 step”

Regione Campania, in arrivo 4 milioni di mascherine

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Raddoppio pensione invalidità 2020