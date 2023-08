Le parole di Juan Jesus dopo l’amichevole tra Napoli e Girona

Il difensore del Napoli Juan Jesus ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida amichevole contro il Girona.

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara amichevole tra Napoli e Girona, vinta dagli azzurri ai calci di rigore.

“L’importante è vincere, a me piace vincere anche a sasso, carta, forbice. Questa amichevole è stata importante anche per mettere un po’ di energia in campo, per capire come siamo messi con questo nuovo modulo del mister. Va bene anche se abbiamo vinto solo ai rigori. Noi dobbiamo mantenere il livello di come abbiamo finito il campionato. Se abbiamo l’obiettivo di vincere altri trofei dobbiamo continuare così, perché è bello vincere. Dobbiamo fare del nostro meglio sia in campionato sia nelle coppe. Piano piano stiamo prendendo forma, prendiamo le idee giuste del mister, perché i giocatori sono gli stessi. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto, sicuramente avremo soddisfazioni.”

Qualche parola anche sul sostituto di Kim Min-Jae:

“Dall’anno scorso abbiamo dimostrato di essere una difesa molto solida. Non parlo solo dei quattro difensori che c’erano l’anno scorso, ma di tutta la squadra. Kim è partito, ma comunque questa è la mia tredicesima stagione quindi io sto bene e sono tranquillo. Se serve una mano al mister ovviamente ci sono, oggi ho fatto 90 minuti. Se arriverà un altro per darci una mano, volentieri, ma qua ci sono dei ragazzi, come Obaretin e D’Avino, che fanno bene. C’è tanta prospettiva, poi saranno il direttore, il presidente e il mister a fare il mercato.”

Sullo Scudetto:

“È un sogno di tutti che abbiamo realizzato, ma voglio anche la Coppa Italia e la Champions League. Quello che posso mettere nella maglietta dell’anno prossimo lo voglio mettere. Questo scudetto rimarrà nella storia ma non possiamo rimanere nel passato. Ci sarà lo scudetto che ci darà fiducia, comunque siamo tutti a zero punti e riproveremo a fare il bis.”

Infine, sul Triplete:

“Sognare non costa niente, poi si mette il lavoro. Pedalare e fare il nostro meglio.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

