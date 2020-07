Del Genio: “Juventus fortunata in campionato, con il Napoli dei 91 punti…”

Del Genio e i rimpianti di questa stagione storta

Nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, Paolo Del Genio ha evidenziato come questa stagione sia piena di rimpianti per il club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli può avere una base di pianificazione che è, per me fortunatamente, quella di una squadra che può fare cammino nelle coppe come visto anche quest’anno, che può vincere la Coppa Italia e di entrare nelle prime quattro, poi al di sopra non dipende più solo dal Napoli ma anche da Juve e Inter che saranno favorite per forza economica ma che possono sbagliare le stagioni come accaduto per me quest’anno. Il Napoli è nel gruppo delle terze, ma quando le prime due sbagliano devi approfittarne, ma Lazio e Atalanta non l’hanno fatto, non ne hanno approfittato. La fortuna di Juve e Inter è che non hanno beccato il Napoli di Sarri, 91 punti. Lo scenario è questo, il Napoli non potrà mai dire sono favorito, ma di certo non si arrenderà, se dovesse sostituire nel migliore dei modi il centravanti e l’esterno destro già migliori”.

