Osimhen, nessuna offerta del Liverpool. Gioco al rialzo dell’agente

Per Osimhen solo un sondaggio del Liverpool

Attraverso le pagine del suo sito ufficiale, Alfredo Pedullà, ha dato importanti aggiornamento sulla vicenda Osimhen. Ecco quanto riportato:

“La partita resta aperta, sarebbe chiusa (a favore del Napoli) se il nuovo agente D’Avila non avesse sparigliato le carte giocando al rialzo sulle commissioni e magari prendendo un po’ di tempo. Il calciomercato è questo, prendere o lasciare. Noi lo prendiamo perché siamo abituati a situazioni così. Ma vanno chiarite alcune cose.

La prima: D’Avila deve portare un’offerta vera che non siano sondaggi (per esempio quello del Liverpool: sondaggi non significa affare fatto, qualcuno corre..) e abbiano una sostanza di cartellino come ha fatto De Laurentiis. Morale: 50 milioni più bonus. Altra morale: se gli garantiscono tutte le commissioni e non portano quei soldi per il cartellino parliamo del nulla.

La seconda: il Napoli spera fortemente che i prossimi due-tre giorni trascorrano senza traumi, cioè senza l’irruzione vera di un club che metta sul tavolo il cinquantino necessario per accontentare il Lille. A quel punto potrebbe tessere la tela con fiducia in crescita. La terza cosa: i catastrofismi non aiutano, abbiamo letto qualche giudizio ingeneroso, ovvero che Osimhen costerebbe troppo. Magari ora, se andasse da qualche altra parte, quel qualcuno aggiungerebbe “era un fenomeno, ce lo siamo fatti scappare”. Calma, intanto non è andato da nessuna parte. La quarta cosa è essenziale: saremmo i primi a essere felici se andasse in porto, non soltanto perché questa storia per noi è retrodatata di due mesi quando non c’era traccia. Ma più che l’egoismo personale (non siamo noi ad apporre le firme) significherebbe far sognare una città con un colpo che sarebbe sensazionale, il più oneroso dell’era De Laurentiis.

