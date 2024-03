Schira: “Napoli al lavoro, si avvicina il rinnovo di Kvaratskhelia”

L’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha rilasciato una notizia importante sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. A quanto pare, il Napoli si è messo al lavoro per il suo rinnovo: l’idea è quella di prolungare il suo contratto fino al 2029 con un ingaggio da 4 milioni all’anno più 1 di bonus. La trattativa è appena iniziata, ma emerge la voglia di concludere in positivo da ambedue le parti.

#Napoli are planning Khvicha #Kvaratskhelia’s contract extension until 2029 (€4M/year + 1M as bonuses). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 15, 2024