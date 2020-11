Il Milan quasi certa l’assenza di Leao per la trasferta al San Paolo

Milan, è quasi certa l’assenza di Leao per la trasferta al San Paolo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Rafael Leao, che si è infortunato ieri in nazionale, oggi si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l’entità del suo problema fisico e probabilmente non sarà a disposizione per la trasferta di domenica in casa del Napoli.

