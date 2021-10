Fiorentina-Napoli, parla il tifoso viola: “Insultato per aver chiesto di placare i cori razzisti”

Arriva la testimonianza di un tifoso della Fiorentina dopo i cori razzisti indirizzati contro Koulibaly e altri azzurri

Fiorentina-Napoli continua a far parlare di se per la questione razzismo. Durante la gara sono stati diversi i cori contro Anguissa ed Osimhen, inoltre a fine partita sono stati indirizzati verso Koulibaly dei pesantissimi insulti: “scimmia di m****“. Il Corriere Fiorentino nella sua edizione odierna riporta la testimonianza di un tifoso viola presente al Franchi domenica, la persona in questione ha scelto di essere chiamato sul quotidiano con un nome di fantasia, Marco, perché teme ritorsioni.

Questa la sua testimonianza:

“In tutto saranno state al massimo una ventina le persone sparse qua e là che hanno pronunciato offese razziste durante e dopo la partita. Nel finale erano a una decina di metri, ho provato a interagire chiedendo di smetterla, ma tanto era inutile. Anzi, mi sono pure beccato degli insulti. E così è successo a una donna che stava accanto a me, le hanno detto di farsi gli affari suoi proprio perché donna.

Quello che alla fine mi ha ferito di più, però, è la figura meschina che ha fatto tutta la città di Firenze. Non ce lo meritiamo questo trattamento, la stragrande maggioranza di quelli che frequentano lo stadio non sono razzisti. Non lo è la tifoseria, ma bastano due o tre persone che iniziano con i buu razzisti e purtroppo c’è chi li segue. Magari succede anche a persone che razzisti non sono, anzi, ma quando sono lì poi finisce che si fanno trascinare, soprattutto se le cose si mettono male”.

