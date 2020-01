Radio Kiss Kiss Napoli – Lorenzo Insigne ha ritrovato il sorriso

Radio Kiss Kiss – Lorenzo Insiegne prepara il gol contro la Juventus degli ex Sarri e Higuain

News Napoli – I tre gol realizzati in Coppa Italia, doppietta contro il Perugia e soprattutto la rete decisiva contro la Lazio ai quarti, hanno contribuito a ridare serenità al talento di Frattamaggiore. Lorenzo Insigne non andava in gol al San Paolo su azione da undici mesi. Ha segnato in Coppa Italia, ora c’è da attendere fiduciosi un suo ritorno al gol in campionato. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il capitano adesso è sorridente, sembra molto più tranquillo e ieri, all’esterno del centro tecnico di Castel Volturno, ha dispensato sorrisi, si è fermato con i tifosi, ha firmato autografi e scattato selfie con loro. Adesso la testa è più sgombra.

