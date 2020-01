Clamoroso, Sarri poteva tornare al Napoli!

“Resta un anno al Chelsea e poi torna”

Sarà una partita dalle forti emozioni, ha ammesso l’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri. Domenica al San Paolo affronta la sua ex squadra davanti alla “sua” gente che potrebbe riservagli un accoglienza non proprio come i vecchi tempi.

Il futuro però poteva essere diverso citando il titolo di un famoso film “Sliding Doors”, le possibilità di un ritorno in azzurro secondo il Corriere dello Sport, erano molto alte.

Alcuni uomini vicini al presidente De Laurentiis gli avrebbero detto: “Resta un anno al Chelsea e poi torna”.

Non è andata così, non c’è stato il lieto fine come nelle migliori commedie romantiche, e quindi il tecnico toscano tornerà si al San Paolo Domenica sera, ma da avversario, alla guida dei rivali storici della Juventus.

