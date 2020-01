Ecco le dichiarazioni rilasciate in risposta ad un tifoso

Il collega Carlo Alvino attraverso i micorfoni di Radio Kiss KIss Napoli, ha risposto ad alcune considerazioni di un radioascoltatore molto pessimista sull’arrivo di Matteo Politano il quale avrebbe riufiutato il trasferimento in maglia azzurra. Carlo Alvino in risposta ha così dichiarato: “Matteo Politano ha rifiutato di andare al Napoli? Ti do una notizia sicura. L’attuale esterno dell’Inter non ha mai rifiutato il passaggio al Napoli. Te lo ripeto: questa è una cosa certa, te lo assicuro”.

Lo stesso Alvino ha poi aggiunto : “Non dico che Politano arriverà sicuramente al Napoli, ma qualora non approdasse in azzurro, il motivo non sarebbe da attribuire a una sorta di ritrosia del calciatore per il capoluogo campano. Occhio quindi: non vi fidate delle fake news che stanno girando. Mertens e Callejon? Sono dei calciatori a scadenza di contratto. Un consiglio a tutti: cerchiamo di amare la maglia, non i calciatori. Loro sono professionisti e vanno lì dove ricevono le migliori offerte”.

