Massimo Caputi: “Gli stranieri vanno attesi, anche Lozano”

Massimo Caputi ha difeso l’attaccante messicano nonostante il rendimento poco brillante degli ultimi mesi

News Napoli – Raggiunto dai microfoni di Canale 21, il giornalista Massimo Caputi si è così espresso sul momento del Napoli e, soprattutto, sulla difficile stagione che sta vivendo il messicano Lozano:

“Forse è più un vice-Insigne, a sinistra, quindi non ho capito l’investimento. Non è uno tattico alla Callejon, ma non ha fatto bene solo in Olanda, ma ha fatto bene in Champions, io l’ho visto e quella è stata la vetrina. Se uno fa così bene a quel livello, è chiaro che ha delle qualità. Poi non s’è visto, ma tutti sono stati la loro controfigura, da Koulibaly, Fabian, Insigne sta giocando solo ora, ora Lozano cosa doveva fare? Hanno deluso tutti, Lozano doveva caricarsi lui la squadra sulle spalle? Il ragazzo ora crede di essere su Marte, ha trovato un Napoli diverso da quello che aveva visto, manco noi ci spieghiamo cosa sia successo, come può risolvere lui le cose. Gli stranieri vanno attesi, a maggior ragione uno con queste caratteristiche, poi bocciatelo, è facile farlo, ma salvatemi un giocatore quest’anno!”.

