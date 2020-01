GRAFICO – Mercato Napoli invernale da record: nessuno ha speso come ADL!

Mercato Napoli invernale da record. Come riportato dal sito specializzato Transfermarkt, la società azzurra è stata la grande protagonista europea del mercato di riparazione: l’arrivo di Gattuso ed un inizio di rivoluzione della rosa, sono costati al Napoli ben 46 milioni in questo gennaio.

Mercato Napoli invernale, da record: nessuno come gli azzurri

Ultime mercato Napoli – Mercato Napoli invernale da record. Come riportato dal sito specializzato Transfermarkt, la società azzurra è stata la grande protagonista europea del mercato di riparazione. L’arrivo di Gattuso ed un inizio di rivoluzione della rosa, sono costati al Napoli ben 46 milioni in questo gennaio.

Calciomercato Napoli invernale da record, nessuno come gli azzurri

Gli investimenti della SSC Napoli non hanno eguali in questo gennaio, il club ė saldamente in testa a questa speciale graduatoria e potrebbe arrivare anche qualche altro colpo last minute nell’ultima settimana di trattative: da Politano alla punta centrale senza dimenticare il terzino sinistro, il mercato da record del Napoli potrebbe non essere finito.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, la Juventus vuole Allan a gennaio: via Emre Can

Calciomercato Napoli, continua la trattativa per Politano: ma spunta anche il Siviglia

Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

Sky UK – Il Napoli su Kolasinac dell’Arsenal!

Napoli, Politano serve, possibile scambio Allan-Vecino ed altro a Radio Punto Nuovo

Ultim’ora Sky – Politano sarà un calciatore del Napoli

SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie!

Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!”

Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell’era De Laurentiis

Bruscolotti: “Mi auguro che Sarri venga accolto bene”

Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

ULTIM’ORA Sky – Nuovo incontro Giuntoli-agenti Politano: vicina la fumata bianca

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

CONTENUTI EXTRA

Isola dei Famosi: il nuovo inviato al posto di Alvin potrebbe essere Can Yaman

Ville e Ferrari a furbetti del Reddito

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri