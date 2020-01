Napoli, la Juventus vuole Allan a gennaio: via Emre Can

I bianconeri vogliono il brasiliano

La juventus è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo visto l’imminente partenza di Emre Can verso il Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.com, i bianconeri avrebbero individuato Allan come rimpiazzo e sarebbero intenzionati a portarlo a Torino già in questa finestra di mercato. Il brasiliano non vive un momento molto felice in azzurro e fa parte di quei giocatori considerati fedelissimi da Maurizio Sarri, inoltre non avrebbe bisogno di tempo per inserirsi nel meccanismo tattico del tecnico ex Napoli portando con se una grande voglia di riscatto. L’ingaggio annuale del brasiliano non sarebbe un problema ed è ampiamente alla portata delle finanze bianconere, invece resterebbe complicato raggiungere un accordo con il Napoli per la cessione del mediano azzurro vista la mancanza di contropartite da offrire. Le alternative ad Allan per il centrocampo juventino sono rappresentate da Ivan Rakitic e da Leandro Paredes che al momento sembrano più defilati. Mentre per Sandro Tonali il Brescia ha avanzato una richiesta di 50 milioni per cedere il suo gioiello fin da subito e resta un opzione per il mercato estivo cosi come Pogba.

