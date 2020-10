Rottura Napoli-Milik: i sospetti di De Laurentiis

Non c’è pace per Arkadius Milik oramai ai ferri corti con il Napoli.

L’attaccante polacco ha rifiutato qualsiasi destinazione gli sia stata proposta, nonostante fosse fuori dal progetto azzurro. Per questo è stato messo fuori rosa dove, quasi certamente, resterà fino a giugno quando il suo contratto scadrà.

Per la società azzurra un bel danno visto che i 25 milioni che sarebbero stati incassati, avrebbero comunque fatto comodo. I partenopei, tuttavia, hanno il sospetto che dietro il diniego del giocatore a trasferirsi altrove, ci sia stata una manovra di disturbo della Juventus, che magari lo ha convinto a restare a zero, per poi prenderlo nella prossima stagione.

A riportare la notizia è Repubblica.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juve-Napoli: la Procura indaga sulla mancata bolla

Stipendi allenatori serie A: Gattuso alle spalle di Pirlo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: boom di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 433