Juve-Napoli: la Procura indaga sulla mancata bolla

Dovrebbe arrivare a metà settimana prossima il verdetto del Giudice Sportivo per quanto riguarda Juventus-Napoli.

Nel frattempo, l’edizione odierna di Tuttosport fa luce su un particolare aspetto. Secondo quanto riportato, infatti, pare che la Procura Federale stia indagando sulla mancata bolla che il Napoli avrebbe dovuto fare una volta appurata la positività di Zielinski.

Una volta non rispettato il protocollo, è chiaro che i calciatori sono diventati come normali cittadini e l’ASL sia dovuta intervenire. Per questo, da regolamento dovrebbe scattare il 3-0 a tavolino ma, viste le pressioni politiche che stanno arrivando, probabile che si arrivi ad una soluzione di compromesso.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Stipendi allenatori serie A: Gattuso alle spalle di Pirlo

Juve-Napoli: spunta lo scambio di sms tra Agnelli e ADL

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: boom di sbarchi a Lampedusa, arrivati in 433