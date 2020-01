VIDEO – Mertens torna a parlare: “Sto lavorando duro, non ce la faccio più a stare lontano dal campo!”

Mertens torna a parlare e lo fa tramite Instagram, in un video mostra come sta lavorando duramente per tornare in campo. Lui stesso sottolinea che sta facendo di tutto per ritornare al più presto, il capo gli manca tantissimo.

Infortunio Mertens, il belga torna a parlare

Ultime calcio Napoli – Mertens prosegue negli allenamenti per tornare il prima possibile a disposizione di Gennaro Gattuso. L’attaccante continua la preparazione a parte, sarà out anche contro la Juventus. La data del suo rientro non è ancora sicura. Il belga torna a parlare tramite il suo account Instagram.

Infortunio Mertens, il belga torna a parlare

“Sto lavorando duro per tornare il prima possibile , non ce la faccio piu’ a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima”, queste le sue parole che lasciano dunque ben sperare per un presto rientro in campo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ospina: “Contro la Juve gara importante, abbiamo le qualità per vincere di nuovo!”

Sky UK – Il Napoli su Kolasinac dell’Arsenal!

Napoli, Politano serve, possibile scambio Allan-Vecino ed altro a Radio Punto Nuovo

Ultim’ora Sky – Politano sarà un calciatore del Napoli

SSC Napoli, il report da Castel Volturno: ci sono buone notizie!

Mercato Napoli, Cammaroto: ”Le ultime in entrata ed in uscita!”

Calciomercato Napoli – Mai speso così tanto nell’era De Laurentiis

Bruscolotti: “Mi auguro che Sarri venga accolto bene”

Politano – Incontro terminato a Milano, le ultime

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

ULTIM’ORA Sky – Nuovo incontro Giuntoli-agenti Politano: vicina la fumata bianca

Da Roma accusano: “Manolas ha irritato i giocatori della Lazio”

CONTENUTI EXTRA

Isola dei Famosi: il nuovo inviato al posto di Alvin potrebbe essere Can Yaman

Ville e Ferrari a furbetti del Reddito

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri