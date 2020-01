Calciomercato Napoli, Llorente piace a tre club Italiani

Spuntano altri 2 club Italiani oltre l’Inter per Llorente

Il Napoli è tra le squadre Italiane più attive nella finestra di mercato invernale, oltre che in entrata anche in uscita, dove vorrebbe far spazio in attacco provando a piazzare l’attaccante Spagnolo.

Tuttosport oggi racconta: “Per Llorente non c’è solo l’Inter. Con l’arrivo di Gattuso non è più indispensabile, se ne sono accorte anche le pretendenti e in Italia piace all’Inter, al Parma e al Genoa, ma le sirene vengono anche dalla Spagna, con il Barcellona interessato a lui”.

