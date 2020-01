Calciomercato Napoli, Callejon ha comunicato il suo addio: le ultime

Sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà fa il punto della situazione riguardo Mertens e soprattutto Callejon.

“Dries Mertens ieri ha pubblicato un post manifestando la grande voglia di tornare in campo. Ha la nostra solidarietà. Però bisognerebbe capire se accetterà la proposta contrattuale fattagli da De Laurentiis, il tempo che trascorre non aiuta ma bisogna tenere tutte le porte aperte. Il discorso vale per Callejon, che una scelta di addio l’ha già fatta”.

