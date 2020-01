Calciomercato Napoli, Allan rompe i rapporti: lo vuole la Juventus

La trattativa per Emre Can al Borussia Dortmund entra nel vivo. Servirà uno sforzo in più dei tedeschi, partiti da una prima proposta di 18 milioni, per quanto difficilmente verrà accontentata la richiesta da almeno 30 milioni della Juve. E se dovesse arrivare a conclusione la cessione di Emre Can, ecco che la Juve potrebbe guardare sul mercato: la società bianconera tiene particolarmente sotto osservazione è quella legata ad Allan del Napoli.

Il centrocampista brasiliano, non ci sarà nella super sfida di domani al San Paolo. Ma di lui si continuerà a parlare. Anche perché il suo rapporto con il Napoli sembra ai minimi termini, aspettando l’offerta giusta per cambiare aria. Ma se fino a qualche mese fa un affare con la Juve sembrava impossibile, la rifondazione che attende il Napoli e una stagione fin qui fallimentare possono agevolare anche una trattativa tra club non proprio amici. Con Sarri che riabbraccerebbe volentieri Allan.

Fonte Corriere di Torino.

