Napoli, le richieste di Osimhen frenano l’interesse dei club di Premier League

Napoli, Osimhen mette paura ai club di Premier League

L’addio in estate di Vitror Osimhen al Napoli è sempre più certo, sull’attaccante nigeriano ci sono gli occhi di tanti top club europei con quelli della Premier in testa. Il rinnovo con clausola già fissata a 120 milioni, potrebbe non bastare per trattenere per un’altra stagione il bomber mascherato. Come discusso all’interno del podcast inglese TeamTalk, le alte richieste di ingaggio di Osimhen pare abbiamo però raffreddato l’interesse. Ecco quanto riportato:

“Osimhen è l’attaccante più ricercato d’Europa , l’addio al Napoli potrebbe concretizzarsi nella prossima finestra del mercato estivo visto l’interesse di numerosi club importanti. Il suo entourage, è quotidianamente al lavoro per trovare la soluzione migliore a fine stagione. Il Chelsea è il club che da maggior tempo segue le vicende legate al nigeriano, tentando di convincerlo a vestire la maglia dei blues già dalla prossima stagione. Anche Psg e Arsenal sono sulle sue tracce, con i primi che negli ultimi mesi sembra siano in vantaggio sulla concorrenza. Osimhen starebbe pensando di accettare l’offerta dei parigini, che tra l’altro accontenterebbero le sue richieste economiche. Il Chelsea non vuole strapagarlo, visto la pretesa di oltre 200 mila Sterlina a settimana come ingaggio. L’Arsenal resta più indietro, ma sarebbe pronto a sacrificare un pezzo pregiato della squadra per superare la concorrenza e concludere l’affare.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

