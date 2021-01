Nando Orsi, ex laziale: “Al Napoli mancano gli attaccanti, nessuno ha superato mai i 10 gol…”

L’ex portiere della Lazio, Nando Orsi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Napoli-Fiorentina

Nando Orsi, ex portiere della Lazio e commentatore tv, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della partita che vedrà il Napoli impegnato contro la Fiorentina allo stadio Maradona:

“Prandelli ha ottimi giocatori. Se facciamo le figurine ha Pezzella, Milenkovic, in mezzo Castrovilli, Amrabat, davanti Vlahovic, Ribery, Callejon, ma non sempre si sono messi al servizio del collettivo.

Il Napoli spesso si esalta con le grandi mentre con le piccole pensa di poterla comunque vincere, ma deve migliorare perché poi vieni meno proprio in queste gare. Poca concretizzazione? Se togli Mertens, gli altri nel loro score in carriera non superano i 10 gol. Meno male c’è Lozano, per il resto per ogni gol servono 3-4 palle gol”.

