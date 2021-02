Coppa Italia, i quotidiani distruggono Maksimovic: “Difende in modo approssimativo, gli attaccanti avversari fanno quello che vogliono”

Continua la serie di prestazioni negative per il difensore

Nikola Maksimovic è stato tra i peggiori in assoluto ieri in campo a Bergamo. La sconfitta numero 10 per gli azzurri nel match contro l’Atalanta non ha fatto altro che evidenziare ancora una volta i suoi limiti e i quotidiani non l’hanno risparmiato.

Queste le insufficienze:

Corriere dello Sport voto 5: “Difende in modo approssimativo. L’assenza di Koulibaly, il suo sostegno, lo condiziona non poco”

Tuttosport voto 5: “Molle, leggero, non ci mette la giusta tenacia. Gli attaccanti avversari fanno quello che vogliono“

Gazzetta dello Sport voto 4,5: “Non riesce a seguire Zapata, come nei gol”

