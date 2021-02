Osimhen – La sua grande attesa è stata un flop, è da “4”

Il grande ritorno di Osimhen, tanto atteso in campo, ma è stato un enorme flop. Ecco i voti del post-partita.

Il ritorno di Osimhen, non è stato come tutti si aspettavano, 70 minuti in campo e un’azione chiave sbagliata. Ecco i voti dei quotidiani:

Per il Corriere dello Sport voto 5: “La condizione di Osimhen non è ancora del tutto ottimale. Conoscendo bene le sue caratteristiche, che sono ben precise, con l’attacco alla profondità, non ha dato il massimo. Gattuso lo schiera e nel secondo tempo spreca l’opportunità pareggio”.

Per quanto riguarda La Gazzetta dello Sport invece, più clemente, gli concede un 5.5: “Il suo cavallo di battaglia: profondità, se la squadra sale, lui riesce, ma purtroppo fallisce l’occasione migliore.”

Il Corriere della Sera, voto secco, 4: “Osimhen è l’ombra di sé stesso, surclassato da Palomino. Ma tutta la squadra è scoraggiante, e non può bastare un attimo di entusiasmo nella ripresa per rivedere il concetto”.

