E’ finito 2-2 l’incontro tra Genoa-Juventus, valevole per la 9^ giornata Campionato Primavera 1 disputatasi al centro sportivo “Begato 9” di Genova il giorno 10 febbraio ore 15:00 calcio d’inizio, la redazione di Tuttocalciogiovanile.it riporta la sintesi dell’incontro

Questo è quanto si legge:

“Tra Genoa e Juventus termina 2-2. Liguri in vantaggio con il n. 10 Besaggio dopo pochi minuti, ma il solito Miretti poco dopo va in gol e regala il pari ai bianconeri. Qualche minuto prima della fine del 1° tempo ci pensa Kallon a riportare il Grifone nuovamente avanti, ma al 72′ bomber Cosimo Da Graca gonfia la rete avversaria e realizza il 2-2. Da segnalare una clamorosa azione da gol non sfruttata nel finale di gara dal Genoa con un colpo di testa di Gjini e una traversa colpita da Sekulov nella ripresa sul punteggio di 2-1 per il Genoa”.