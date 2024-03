Indagine Acerbi-Juan Jesus conclusa: Inter spera in una cosa

La Gazzetta dello Sport – Indagine Acerbi-Juan Jesus conclusa: Inter spera in una condotta gravemente antisportiva

L’edizione odierna del quotidiano, ha rilasciato alcuni aggiornamenti inerenti al caso Acerbi-Juan Jesus. La Procura Federale ha concluso le indagini, che saranno inviate al Giudice Sportivo, che dovrà emanare la sentenza. Sia l’interista che il napoletano non hanno fatto passi indietro. Il primo, è stato intervistato da Appiano Gentile, con accanto l’a.d. Marotta e il legale del club: “«Non ho mai mostrato alcuna forma di razzismo nei confronti di Juan Jesus». La parola “nero”, ha confermato a Chinè, è stata pronunciata, ma non con un’accezione discriminatoria. E probabilmente ha fatto riferimento a quel «ti faccio nero».

È anche possibile che, come spera l’Inter, se video e audio non avessero colto il momento dell’insulto, la violazione possa cambiare: “Dall’articolo 28, quello sul «comportamento discriminatorio», si potrebbe passare al 39, «condotta gravemente antisportiva», che prevede una sanzione di due giornate che potrebbero aumentare con aggravanti. E in questo caso, l’aver usato «nero» anche senza volontà razzista, come ammesso da Acerbi, potrebbe costituire un’aggravante, facendo salire il numero di giornate di stop fino a 3-4″.

