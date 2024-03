la Repubblica – Juan Jesus interrogato: “Questione tra uomini, non ho bisogno di assistenza”

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato nel dettaglio alcuni retroscena legati agli interrogatori di Juan Jesus e Francesco Acerbi. Il napoletano ha rifiutato aiuti: “Si tratta di una questione tra uomini, non ho bisogno di alcun tipo di assistenza”. Questo prima di mettersi a contatto da remoto, con gli 007 della Figc, da Castel Volturno. Mentre per il nerazzurro la questione è diversa: “si è fatto spalleggiare nel corso della sua più lunga e agitata audizione (durata poco meno di un’ora) dal direttore generale dell’Inter Beppe Marotta e dallo staff legale nerazzurro.

Entrambi i giocatori sono rimasti sulle loro posizioni, con il difensore brasiliano degli azzurri che ha ribadito le sue pesanti accuse di razzismo nei con fronti del collega. «Mi ha detto testualmente: “Nero, vai via: sei solo un negro”. Poi si è anche scusato, dicendo che per lui era un insulto come un altro, non discriminazione». L’accusato ha viceversa continuato a negare tutto, sostenendo di essere stato domenica sera a San Siro la vittima di un equivoco, durante il secondo tempo della partita giocata tra i campioni d’Italia in carica e la squadra attualmente prima in classifica. «Io quelle frasi non le ho dette…».

