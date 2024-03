la Repubblica – Zielinski out contro l’Atalanta: occasione per Traorè

L’edizione odierna del quotidiano, ha puntato l’attenzione sull’impiego di Piotr Zielinski da parte del Napoli e sul suo rendimento. In nazionale, con la sua Polonia, ha ritrovato la maglia da titolare e anche il gol, nel 5-1 all’Estonia. La prima gara per i playoff di Euro2024 è andata, martedì si giocherà tutto contro il Galles: “È importante tornare a giocare, ultimamente lo sto facendo poco. Comunque sto bene e vorrei riuscire a chiudere l’annata nel migliore dei modi”. Queste le parole di Zielinski, sempre più ai margini della squadra di Calzona.

Intanto, il quotidiano evidenzia alcuni aspetti: ha scelto l’Inter, ha interrotto i rapporti con il suo, ormai ex, manager Bolek e la sua resa con la maglia azzurra non è delle migliori. Per Calzona è ormai un’alternativa, perché proprio contro l’Atalanta, a partire titolare sarà Traorè che: “ha parlato col ct della Costa d’Avorio rinunciando così alla nazionale per migliorare la sua condizione. Si sta allenando in questi giorni per tornare al top e lasciare il segno. Può essere uno dei fattori della rincorsa Champions, assieme ad Anguissa, anche lui rimasto a Castel Volturno: il camerunense ha bisogno di rifiatare per tornare ad incidere. È indispensabile per il Napoli. Zielinski, invece, non lo è più”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

