La Gazzetta dello Sport – Super Zielinski in nazionale: i dirigenti dell’Inter se la ridono alla tv

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui prossimi innesti in casa Inter. Si tratta di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski: “Un assist per l’iraniano, un gol per il polacco, i dirigenti nerazzurri che sbirciano tra tv e telefono e se la ridono. Perché sta nascendo un’Inter più forte. Il mercato non si ferma mai, ma con Taremi e Zielinski il club di Zhang si è preso un vantaggio.

Zielinski è il lusso che l’Inter aggiungerà a un reparto che ha già tenuto a lungo Frattesi in panchina. Come a dire: ci sarà l’imbarazzo della scelta. Ma l’imbarazzo non lo ha avuto il polacco nello scegliere il nerazzurro, segnale evidente di quanto la nuova avventura lo stimoli dal punto di vista professionale”.

