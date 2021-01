Calciomercato Napoli, Milik sempre più francese: l’annuncio dell’Olympique Marsiglia

Il Direttore sportivo dei francesi del Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato del possibile passaggio dal Napoli al suo Marsiglia dell’attaccante polacco Arek Milik

Il Direttore sportivo dei francesi del Marsiglia, Pablo Longoria, è intervenuto ai microfoni di ‘TeleFoot’:

“Per Milik si è aperta una finestra in cui tutti sono un po’ impazienti. La nostra strategia è essere pazienti, essere freddi. Stiamo lavorando a diverse alternative per la posizione d’attacco e da molti giorni parliamo della possibilità di Milik. Il polacco è tra i migliori attaccanti d’Europa, ma stiamo lavorando anche sulle alternative. Il nostro obiettivo è essere pronti per la finestra di mercato. Bisogna avere pazienza, perché chi è più calmo vince sempre”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 16 gennaio – I numeri di oggi in Italia ed in Campania

Lozano, migliore marcatore del Napoli: l’unico a dare profondità. I dati lo premiano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Anche in Italia si sperimenta un passaporto sanitario via app per viaggiare in aereo