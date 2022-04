Napoli-Fiorentina: Meret recuperato, Spalletti con tre assenti

Alex Meret sarà presente per Napoli-Fiorentina ma Luciano Spalletti dovrà far fronte a tre assenze.

Domani pomeriggio il Napoli sfiderà la Fiorentina allo Stadio Diego Armando Maradona ed il quotidiano Il Mattino fa il punto della situazione in casa degli azzurri. Luciano Spalletti recupera Alex Meret per il match in questione, tuttavia ci saranno tre assenti. Questi ultimi infatti non sono riusciti a recuperare dai loro infortuni.

Dal quotidiano si legge:

“Indisponibile Malcuit che ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Out per il match contro la Fiorentina anche Ounas e Petagna che hanno svolto lavoro personalizzato in campo e in palestre e terapie. Torna a disposizione Meret che da metà settimana si allena in gruppo: nel match contro i viola andrà in panchina: si infortunò in allenamento a due giorni dalla sfida contro il Verona ed è stato poi costretto a saltare le partite con Udinese e Atalanta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fiorentina, Italiano: “Vogliamo fare una grande partita contro i più forti e il loro pubblico”

Spalletti: “Scudetto, ridicolo non crederci. Il Maradona può trasformarci in supereroi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Casi di salmonella, si ferma fabbrica Ferrero Belgio