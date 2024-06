Il Napoli punta Vanderson, si tratta con il Monaco per abbassare larichiesta di 30 milioni

Gli occhi del Napoli su Vanderson del Monaco

L’interesse del Napoli per Vanderson è sempre più forte, il laterale destro in forza al Monaco viene ritenuto dallo scouting azzurro come il sostituto ideale in caso di partenza di Giovanni Di Lorenzo. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle prossime settimane è previsto un contatto con il club francese. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

“Il d.s. Giovanni Manna è un uomo in missione: serve rinforzare le corsie esterne, ruolo più soggetto all’usura quando si adotta una difesa a tre. Serve gente che sappia spingere con qualità e difendere con attenzione, possibilmente abituata alla pressione di grandi palcoscenici. Ecco perché il mirino del Napoli ora è puntato sul brasiliano Vanderson, che si è messo in mostra nell’ultima stagione col Monaco. Operazione complessa, perché il club del principato valuta il brasiliano 30 milioni, ma il Napoli lavora per provare a strappare uno sconto e magari poter accorciare la distanza anche con l’inserimento di alcuni bonus. Di sicuro, Vanderson piace a tutti ed è il primo obiettivo per la fascia destra”.

